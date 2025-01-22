QPR, Hull City deplasmanında hata yapmadı

İngiltere Championship'in 28. haftasında Queens Park Rangers, Hull City'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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QPR, Hull City deplasmanında hata yapmadı
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22 Ocak 2025 00:40
İngiltere Championship'in 28. haftasında Hull City ile Queens Park Rangers karşı karşıya geldi.

Queens Park Rangers, Hull City'yi deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.

QPR'nin gollerini 64. dakikada Kenneth Paal ve 70. dakikada Koki Saito attı.

Hull City'nin tek golü ise 84. dakikada Joe Gelhardt'tan geldi.

ÖMÜR KADRODA YOKTU

Hull City'de milli futbolcumuz Abdulkadir Ömür, maç kadrosuna giremedi.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Bu sonuça birlikte Queens Park Rangers, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı ve 9. sıraya yükseldi.

Hull City ise 26 puanla küme düşme potasının bir sıra üstünde bulunuyor.

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