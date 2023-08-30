İlk karşılaşması 2-2 biten Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında PSV Eindhoven ile Glasgow Rangers karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSV Eindhoven 5-1'lik skorla kazanarak adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.



PSV'ye galibiyeti getiren golleri 35 ve 53. dakikada Ismael Saibari, 66. dakikada Luuk de Jong, 79. dakikada Joey Veerman, 81. dakikada Connor Goldson (k.k) kaydetti.



Glasgow Rangers'ın tek golü 64. dakikada James Tavernier'den geldi.



Bu sonucun ardından PSV Eindhoven yoluna Şampiyonlar Ligi'nden, Glasgow Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.











