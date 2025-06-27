PSV'de Ivan Perisic'e yeni sözleşme

PSV Eindhoven, performansıyla geride kalan sezona damga vuran isimlerden biri olan Ivan Perisic ile nikah tazeledi.
Hollanda temsilcisi, Perisic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
PSV Eindhoven'da geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan 36 yaşındaki Perisic, 16 gol attı ve 11 asist yaptı.
Hollanda temsilcisi, Perisic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
PSV Eindhoven'da geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan 36 yaşındaki Perisic, 16 gol attı ve 11 asist yaptı.
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