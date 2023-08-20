PSG, Toulouse ile puanları paylaştı!

Fransa Ligue 1'in 2.haftasında Paris Saint Germian deplasmanda Toulouse ile 1-1 berabere kaldı.

, Fotoğraf; Imago
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PSG, Toulouse ile puanları paylaştı!
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20 Ağustos 2023 00:03
Fransa Ligue 1'in 2.haftasında Paris Saint Germian, deplasmanda Toulouse ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

PSG'nin golünü 62.dakikada penaltıdan Kylian Mbappe atarken Toulouse'nin golünü de yine penaltıdan Aboukhlal kaydetti. 

Paris Saint Germian ligde henüz galibiyete ulaşamadı ve 3.haftada sahasında Lens ile karşılaşacak.

Toulouse ise Strasbourg ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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