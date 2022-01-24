Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain, Reims'i ağırladı. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Paris Saint Germain oldu.
Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Marco Verratti, 62. dakikada Sergio Ramos, 67. dakikada Wout Faes (kendi kalesine) ve 75. dakikada Danilo Pereira kaydetti.
35 yaşındaki Sergio Ramos, paris Saint Germain'deki dördüncü lig maçında ilk golünü attı.
Bu galibiyetin ardından Paris Saint Germain puanını 53'e yükseltti. Reims 24 puanda kaldı.
Fransa Ligi'nde aranın ardından Paris Saint Germain, Lille'e konuk olacak. Reims, Bordeaux'u ağırlayacak.
Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Marco Verratti, 62. dakikada Sergio Ramos, 67. dakikada Wout Faes (kendi kalesine) ve 75. dakikada Danilo Pereira kaydetti.
35 yaşındaki Sergio Ramos, paris Saint Germain'deki dördüncü lig maçında ilk golünü attı.
Bu galibiyetin ardından Paris Saint Germain puanını 53'e yükseltti. Reims 24 puanda kaldı.
Fransa Ligi'nde aranın ardından Paris Saint Germain, Lille'e konuk olacak. Reims, Bordeaux'u ağırlayacak.