PSG'nin durası yok: Namağlup

Ligue 1'in 23. haftasında PSG deplasmanda Lyon'u 3-2 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
PSG'nin durası yok: Namağlup
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2025 00:45
Ligue 1'in 23. haftasında Luis Enrique'nin yönetimindeki PSG deplasmanda Paulo Fonseca'nın ekibi Lyon'u 3-1 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Groupama Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip PSG'nin gollerini 53 ve 85'te Achraf Hakimi, 59. dakikada ise Ousmane Dembele kaydetti.

Ev sahibi Lyon'un gollerini ise 83. dakikada Rayan Cherki ve 90+2'de Corentin Tolisso kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 23 hafta sonunda 18 galibiyet 5 beraberlikle namağlup liderliğini sürdüren PSG 59 puana ulaşırken, 36 puanda kalan Lyon haftayı 6. sırada tamamladı.

Ligin bir sonraki maç haftasında PSG evinde Lille'i ağırlarken, Lyon evinde Brest'i ağırlayacak.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery