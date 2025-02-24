Ligue 1'in 23. haftasında Luis Enrique'nin yönetimindeki PSG deplasmanda Paulo Fonseca'nın ekibi Lyon'u 3-1 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.



Groupama Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip PSG'nin gollerini 53 ve 85'te Achraf Hakimi, 59. dakikada ise Ousmane Dembele kaydetti.



Ev sahibi Lyon'un gollerini ise 83. dakikada Rayan Cherki ve 90+2'de Corentin Tolisso kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 23 hafta sonunda 18 galibiyet 5 beraberlikle namağlup liderliğini sürdüren PSG 59 puana ulaşırken, 36 puanda kalan Lyon haftayı 6. sırada tamamladı.



Ligin bir sonraki maç haftasında PSG evinde Lille'i ağırlarken, Lyon evinde Brest'i ağırlayacak.



