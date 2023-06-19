PSG kalecisi Sergio Rico, komadan çıktı

PSG'nin kalecisi Sergio Rico, şampiyonluk yaşadıkları gece atından kötü bir şekilde düşerek kafa travması geçirdi ve hastaneye kaldırılmıştı.



EŞİ SON DURUMUNU AÇIKLADI



28 Mayıs'tan beri hastaneye kaldırılan Sergio Rico komadan çıktı. PSG kalecisinin eşi, Seville'deki Virgen del Rocio hastanesindeki Rico'nun bilincinin yerine geldiğini bildirdi.



İspanyol kanalı Telecinco'ya konuşan Alba Silva, şu açıklamayı yaptı: "Sonunda tünelin ucunu görüyoruz. Adım adım gidiyoruz. En başından beri onun bu durumdan kurtulacağını biliyordum, çünkü o bir şampiyondu''. ifadelerini kullanırken ayrıca, Rico'nun kendisine tepki verdiğini de söyledi.





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