PSG kalecisi Sergio Rico, komadan çıktı

Ligue 1 şampiyonu PSG'nin kalecisi Rico, şampiyonluğu kutladığı gecenin sabahında trajik bir kaza yaşadı ve yoğun bakıma alındı. 29 yaşındaki kalecinin eşi, sağlık durumuyla ilgili son durumunu paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG kalecisi Sergio Rico, komadan çıktı
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19 Haziran 2023 17:33
Son güncelleme 19 Haziran 2023 17:42
PSG'nin kalecisi Sergio Rico, şampiyonluk yaşadıkları gece atından kötü bir şekilde düşerek kafa travması geçirdi ve hastaneye kaldırılmıştı.

EŞİ SON DURUMUNU AÇIKLADI

28 Mayıs'tan beri hastaneye kaldırılan Sergio Rico komadan çıktı. PSG kalecisinin eşi, Seville'deki Virgen del Rocio hastanesindeki Rico'nun bilincinin yerine geldiğini bildirdi.

İspanyol kanalı Telecinco'ya konuşan Alba Silva, şu açıklamayı yaptı: "Sonunda tünelin ucunu görüyoruz. Adım adım gidiyoruz. En başından beri onun bu durumdan kurtulacağını biliyordum, çünkü o bir şampiyondu''. ifadelerini kullanırken ayrıca, Rico'nun kendisine tepki verdiğini de söyledi.

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