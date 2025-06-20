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PSG, Ilya Zabarnyi için prensipte anlaştı!

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain, Ilya Zabarnyi transferi için Bournemouth ile prensip anlaşmasına vardı.

calendar 20 Haziran 2025 15:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
PSG, Ilya Zabarnyi için prensipte anlaştı!
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Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Paris Saint-Germain, yaz transfer dönemindeki ilk hamlesi için anlaşma sağladı.

Mercato'nun haberine göre Fransız ekibi, Ilya Zabarnyi kadrosuna katmak için İngiliz kulübü Bournemouth ile prensip anlaşması sağladı. PSG'nin, genç stoper oyuncusu ile önümüzdeki günlerde 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

60 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ!

Bournemouth ile etkileyici bir sezonu geride bırakan Ukraynalı stoper, Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique'nin ilgisini çekmişti. Fransız ekibinin, bu transfer için Bournemouth'a 60 milyon euro bonservis ücreti ödemesi bekleniyor.

SEZON İÇİ PERFORMANSI

Ilya Zabarnyi, bu sezon Bournemouth formasıyla 39 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sadece 1 asistlik katkı sergiledi.



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