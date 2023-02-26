PSG'den ayrılık kararı; Messi, Neymar, Mbappe

Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde maaşları düşürme kararı alan PSG'nin üç yıldızı Messi, Neymar ve Mbappe ile yolların ayırabileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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PSG'den ayrılık kararı; Messi, Neymar, Mbappe
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26 Şubat 2023 17:16
Paris Saint-Germain'in 3 yıldızı Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

The Times'a göre PSG; yazın takımın maaş yükünü yüzde 30 oranında azaltmayı planlıyor.

Buna göre Fransız ekibi, takımın 3 yıldızı Messi, Neymar ve Mbappe'den biriyle yollarını ayırma kararı aldı.

Özellikle Brezilyalı yıldız Neymar'ın kendisine takım bulması için izin verildiği kaydedildi.

Ayrıca, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi ile uzatma görüşmeleri sürerken, daha makul bir anlaşma yapmak adına titiz davranıldığı da yazıldı.

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