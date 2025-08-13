13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-032'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-0DA
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-1DA
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-034'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-486'

Premier Lig'de hakem kameraları test edilecek!

Premier Lig, bu hafta sonu oynanacak ligin ilk haftasında seçili maçlarda Hakem Kameralarını test etmeyi planlıyor.

calendar 13 Ağustos 2025 14:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Premier Lig'de hakem kameraları test edilecek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Futbol tarihinin en özel ülkelerinden biri olan İngiltere, Hakem Kamerası teknolojisi için önemli adımlar atıyor.

The Guardian'ın haberine göre; Premier Lig, bu hafta sonu oynanacak ilk hafta maçlarında Hakem Kamerası teknolojisini yalnızca seçili karşılaşmalarda test etmeyi planlıyor. Lig yönetimi, sezonun geri kalanında bu özelliği kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

Haberde, kulüplerin denemeye onay verdiği ve yayıncı kuruluşlar Sky Sports ile TNT Sports'un da yeniliği desteklediği belirtildi.



Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından yaptığı incelemeler sonrasında geçen ay hakem kamerasının maçlarda denenmesine onay verdi. Premier Lig'de bu sistem, yaz hazırlık turnuvasında oynanan West Ham - Bournemouth ve Manchester United - Everton maçlarında test edildi.

Haberde ayrıca Premier Lig ve yayıncı kuruluşların, izleyicilere aksiyonun benzersiz bir perspektifini sunarak TV deneyimini zenginleştirdiğine inandıkları için bu yeni teknolojiyi benimsedikleri aktarıldı.

Premier Lig'de 2024-2025 sezonu, 15 Ağustos Cuma günü oynanacak Liverpool - Bournemouth maçıyla başlayacak.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.