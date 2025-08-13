Premier Lig'de hakem kameraları test edilecek!

Futbol tarihinin en özel ülkelerinden biri olan İngiltere, Hakem Kamerası teknolojisi için önemli adımlar atıyor.





The Guardian'ın haberine göre; Premier Lig, bu hafta sonu oynanacak ilk hafta maçlarında Hakem Kamerası teknolojisini yalnızca seçili karşılaşmalarda test etmeyi planlıyor. Lig yönetimi, sezonun geri kalanında bu özelliği kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.





Haberde, kulüplerin denemeye onay verdiği ve yayıncı kuruluşlar Sky Sports ile TNT Sports'un da yeniliği desteklediği belirtildi.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından yaptığı incelemeler sonrasında geçen ay hakem kamerasının maçlarda denenmesine onay verdi. Premier Lig'de bu sistem, yaz hazırlık turnuvasında oynanan West Ham - Bournemouth ve Manchester United - Everton maçlarında test edildi.





Haberde ayrıca Premier Lig ve yayıncı kuruluşların, izleyicilere aksiyonun benzersiz bir perspektifini sunarak TV deneyimini zenginleştirdiğine inandıkları için bu yeni teknolojiyi benimsedikleri aktarıldı.





Premier Lig'de 2024-2025 sezonu, 15 Ağustos Cuma günü oynanacak Liverpool - Bournemouth maçıyla başlayacak.







