Porto, Ze Luis'i takımda tutuyor

Porto, sezona takımdan ayrı başlayan Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ze Luis'in lisansını 2. hafta öncesinde çıkardı.

Haber; Sporx.com
Porto, Ze Luis'i takımda tutuyor
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26 Eylül 2020 19:32
Transferin şampiyonu gözüken Fenerbahçe'de Samatta'nın ardından takıma katılacak 2. forvet için adı geçen isimlerden Ze Luis, Porto'da kalıyor gibi.

Portekiz ekibi, daha önce kadro dışı bıraktığı golcü oyuncuyu takıma dahil etti ve 2. hafta maçları öncesinde oyuncunun lisansı da çıkarıldı.

Porto'nun bu hamlesinin ardından oyuncuyu kadroda tutma kararı verdiği ve en azından bu transfer döneminde Ze Luis'in takımdan ayrılmayacağı yönünde yorumlar yapıldı.

Fenerbahçe, Ze Luis'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimler yapmıştı.

*Porto, Ze Luis'e lisans çıkardı.





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