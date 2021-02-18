Porto kadrosuna ikinci Pepe'yi transfer etti

Porto, Brezilya ekibi Gremio'dan kanat oyuncusu Pepe'yi 15 milyon euro bedelle transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA
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Porto kadrosuna ikinci Pepe'yi transfer etti
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18 Şubat 2021 23:44
Portekiz ekibi Porto, Brezilya'nın Gremio takımından kanat oyuncusu Pepe'yi kadrosuna kattı.

Porto Kulübü, 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Pepe ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolcunun transferi için 15 milyon avro bonservis ödendiği, serbest kalma bedelinin ise 70 milyon avro olarak belirlendiği ifade edildi.

Kariyerine ülkesinin Foz do Iguaçu takımında başlayan Pepe lakaplı Eduardo Gabriel Aquino Cossa, 2016'da Gremio'ya transfer olmuştu. Brezilya liginde bu sezon Gremio formasıyla 30 maça çıkan Pepe, 9 gol kaydetti.



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