Porto 5-1'lik skorla sezonu açtı

Portekiz Ligi'nin açılış maçında Porto, sahasında Maritimo'yu 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Porto 5-1'lik skorla sezonu açtı
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07 Ağustos 2022 00:35
Portekiz Ligi'nin ilk haftasında son şampiyon Porto, sahasında Maritimo'yu konuk etti.

Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Porto 5-1 kazanarak üç puanla sezona başladı.

Maçın 12. dakikasında Mehdi Taremi gol perdesini açarken 40. dakikada Evanilson'la fark ikiye çıktı. Taremi 42'de bir gol daha atarak ilk yarının 3-0 bitmesini sağladı. 68. dakikada Marcano ile 4-0 ve Martinez ile 77. dakikada 5-0'lık skora ulaşıldı. 88'de Maritimo skoru 5-1'e getirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.

Porto bu sonuçla sezona galibiyetle başlarken Maritimo ilk haftadan mağlubiyeti yaşadı.

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