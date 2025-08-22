Brooklyn Nets forveti Michael Porter Jr., uzun yıllardır yakın arkadaşı olan Trae Young'a övgüler yağdırarak, Atlanta Hawks yıldızını "boyuna göre dünyanın en iyi oyuncusu" olarak nitelendirdi.HoopsHype'ın aktardığına göre Porter, kendi podcast programında AAU yıllarından bu yana olan arkadaşlıklarını ve birlikte kazandıkları Peach Jam EYBL şampiyonluğunu anlattı:Porter, Young'ın fiziksel özelliklerine rağmen ulaştığı seviyenin nadir görülen bir başarı olduğunun altını çizdi:2018'de lige adım atan Trae Young, kendini NBA'in elit oyun kurucuları arasında kanıtladı. Geçtiğimiz sezonu 24.2 sayı ve kariyerinin en iyi seviyesi olan 11.6 asist ortalamalarıyla tamamlayan Young, kariyerinde 25.3 sayı ve 9.8 asist ortalamalarıyla oynuyor.Porter, yaz aylarında da Young ile birlikte antrenman yaptıklarını belirterek arkadaşının sahadaki ve saha dışındaki gelişimiyle gurur duyduğunu söyledi.Porter'ın bu sözleri, Young'ın Atlanta'daki geleceğinin tartışma konusu olduğu bir döneme denk geldi. ESPN'den Bobby Marks'a göre yıldız oyun kurucu bu yaz sözleşme uzatma görüşmelerine başlamayacak. Hem Young'ın ekibi hem de Hawks yönetimi, kadrodaki yeni yapılanmayı gördükten sonra uzun vadeli kararları masaya yatırmayı planlıyor.Young, 2026 Haziran'ına kadar dört yıllık 229 milyon dolarlık bir uzatma kontratına imza atma hakkına sahip. Ancak yıldız oyuncunun kampının, 2026-27 sezonundaki 49 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu yaklaşmadan önce bu konuyu gündeme almayı tercih etmeyeceği konuşuluyor.Atlanta yönetimi yaz döneminde kadrosuna Kristaps Porzingis, Nickeil Alexander-Walker ve Luke Kennard gibi isimleri ekledi. Koç Quin Snyder, Young'ın liderliğini ve savunmaya yönelik artan çabasını övdü.Porter'ın ise mesajı basitti: Arkadaşının ulaştığı seviye bir zamanlar hayal bile edilemezdi: