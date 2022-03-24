Portekiz - Türkiye: İlk 11'ler

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.Porto'daki Dragao Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer olacak.Tek maçlı eleminasyon usulüne göre oynanacak bu turu kazanan ekip, İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle Dünya Kupası bileti almak için son karşılaşmasına çıkacak.Uğurcan, Ozan, Merih, Çağlar, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, BurakDiogo Costa; Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro; Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio; Diogo Jota, RonaldoA Milli Takım'da bu mücadele öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. Kadroda ise 4 isim yer almadı. Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok listede yer almadıPortekiz'de ise Kovid-19 testi pozitif çıkan Pepe ile sakatlıkları bulunan Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Tiago Djalo, Vitinha ve kaleci Jose Sa kadroya dahil edildi.Öte yandan Portekiz'in önemli oyuncularından Ruben Dias, Cancelo, Nelsen Semedo ve Renato Sanches sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor.A Milli Futbol Takımı, oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçıyla Portekiz ile 9. kez karşı karşıya gelecek.İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 8 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 6'sında ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı. 5'i resmi, 3'ü özel geride kalan 8 maçta Türkiye 8, Portekiz ise 16 gol attı.Türkiye, rakibi karşısındaki iki galibiyetini oynadığı ilk ve son maçta 3-1'lik sonuçlarla elde etti.A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçıyla tarihinde 603. kez sahaya çıkacak.Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 326'sı resmi, 276'sı özel 602 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı.Milli takım, 257'si deplasmanda, 262'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 807 gol attı, kalesinde 862 gol gördü.Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 602 karşılaşmanın 519'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.Milliler, 602 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.Türkiye ve Portekiz ilk kez 18 Aralık 1955'te İstanbul İnönü Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi.Ay-yıldızlı ekip, bu maçı 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ve Nazmi Bilge'den geldi.Ay-yıldızlı ekip, Portekiz ile oynadığı son maçı kazandı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da 2 Haziran 2012'de oynanan özel maçı Türkiye 3-1 kazandı.Milli takımın golleri Umut Bulut (2) ve Pepe'den (kendi kalesine) gelirken, Portekiz'in tek golünü Nani attı.Bu maçta kaleci Volkan Demirel, Cristiano Ronaldo'nun penaltısında gole izin vermemişti.Türkiye bu galibiyetle rakibi karşısındaki 6 maçlık yenilgi ve 4 maçlık gol atamama serisini de bitirmişti.Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 5. maçına Portekiz karşısında çıkacak.Milli takım, Kuntz ile çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, rakip fileleri 11 kez havalandırıp, kalesinde ise 3 gol gördü.Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü maçında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi.Milli takım Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda çıktığı son maçta ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkını elde etti.Milliler, Portekiz mücadelesiyle 2022 yılındaki ilk maçını oynayacak.Ay-yıldızlı ekip, geçtiğimiz yıl oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alırken, bu maçlarda 32 gol atıp, kalesinde de 25 gole engel olamadı.