Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun rekoruyla gelen fark

Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, evinde Lüksemburg'u 5-0 yenerek 16 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun rekoruyla gelen fark
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2021 00:22
Dünya Kupası Elemeleri A Grubu mücadelesinde Portekiz, sahasında Lüksemburg'u konuk etti.

Do Algarve'de oynanan maçı Portekiz 5-0 kazanırken geceye Cristiano Ronaldo'nun rekorları damga vurdu.

Karşılaşmada gol perdesini Cristiano Ronaldo 8. dakikadaki penaltısıyla açarken süper yıldız 13. dakikada da penaltı atışını gole çevirdi. 17. dakikada Bruno Fernandes maçı 3-0'a getirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıda Portekiz, zayıf rakibi karşısında vitesini küçültmedi ve 69. dakikada Palhinha farkı dörde çıkardı. 87. dakikaya gelindiğinde Cristiano Ronaldo kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek maçın skorunu 5-0 olarak ilan etti.

Cristiano Ronaldo bu maçtaki 3 golü ile kariyerinin 58., Portekiz Milli Takımı'nda da 10. kez hat-trick yaparak her iki alanda da tarihe geçti.

Portekiz bu sonuçla 19 puana yükseldi ve liderlik mücadelesini sürdürüd. Lüksemburg ise 6 puanda kaldı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.