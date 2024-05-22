Polonya set vermeden kazandı

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, ABD'yi 3-0 yendi.



Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabında ABD ve Polonya karşılaştı.



Polonya, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak lige iyi bir başlangıç yaptı.



Organizasyonda, Türkiye-Hollanda, Slovenya ile Fransa, Kanada ile Polonya karşılaşacak



Organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.



Salon: Antalya



Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Angela Grass (Brezilya)



ABD: Ewert, Hanes, Gasman, Knigge, Kessel, Tuaniga (Matthew, Jordan, Champlin)



Polonya: Sliwka, Boladz, Poreba, Adamczyk, Bednorz, Lomacz (Szalpuk, Semeniuk,Butryn, Szymura, Jakubiszak, Poreba)



Setler: 22-25, 15-25, 24-26



Süre: 78 dakika (26,23,29)





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