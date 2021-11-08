Pınar Karşıyaka, BAXI Manresa'nın konuğu

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, salı günü İspanyol temsilcisi BAXI Manresa'ya konuk olacak.



BAXI Manresa ile Pınar Karşıyaka arasındaki müsabaka Manresa'daki Nou Congost Spor Salonu'nda TSİ 23.00'de başlayacak.



BAXI Manresa'nın namağlup lider durumda olduğu grupta, Pınar Karşıyaka 1 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, İzmir'deki müsabakada 72-67 yenildiği rakibini en az 6 sayı farkla yenip, liderlik için avantaj sağlamaya çalışacak.



Avrupa'da 242. karşılaşma



Avrupa kupalarında 242. maçına salı günü çıkacak olan İzmir temsilcisi, 241 karşılaşmada 131 galibiyet, 108 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.



Yeşil-kırmızılı ekip, 19 bin 197 sayı atarken, potasında 18 bin 604 sayı gördü.









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