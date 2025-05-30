NBA'in eski yıldızı Paul Pierce, Los Angeles Lakers süperstarı Luka Doncic'in savunmadaki zaaflarına dikkat çekerek, oyuncunun kilosu yerine mentalitesinin tartışılması gerektiğini söyledi.FS1'da yayınlanan "Speak" programında konuşan Pierce,dedi.Doncic, bu sezon Lakers formasıyla 28 maçta 28.2 sayı, 8.1 ribaund ve 7.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Ancak playofflarda, özellikle Minnesota karşısındaki ilk turda, savunmada ciddi zorlandı.Jaden McDaniels, Doncic tarafından savunulduğu pozisyonlarda %68.8 eFG yüzdesiyle oynadı.Pierce,dedi.Doncic, Şubat ayında gerçekleşen takasla Lakers'a katılmış, sakatlığının ardından sezona hızlı bir dönüş yaparak triple-double'lar ve 45 sayılık performanslarla dikkat çekmişti.Ancak Lakers'ın ilk turda elenmesi, yıldız oyuncunun savunma zaaflarını yeniden gündeme getirdi.diyen Pierce, Lakers'ın sezon sonu planlamasında bu konunun belirleyici olacağını vurguladı.