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Pierce'tan Luka Doncic'e eleştiri: "Sorun kilosu değil, savunma zihniyeti"

NBA'in eski yıldızı Paul Pierce, Los Angeles Lakers süperstarı Luka Doncic'in savunmadaki zaaflarına dikkat çekerek, oyuncunun kilosu yerine mentalitesinin tartışılması gerektiğini söyledi.

calendar 30 Mayıs 2025 13:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Pierce'tan Luka Doncic'e eleştiri: 'Sorun kilosu değil, savunma zihniyeti'
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NBA'in eski yıldızı Paul Pierce, Los Angeles Lakers süperstarı Luka Doncic'in savunmadaki zaaflarına dikkat çekerek, oyuncunun kilosu yerine mentalitesinin tartışılması gerektiğini söyledi.

FS1'da yayınlanan "Speak" programında konuşan Pierce, "Adam 30 sayı, 8 ribaund, 8 asist ortalama yapıyor ama herkes kilosundan bahsediyor. Asıl mesele savunma zihniyeti," dedi.


Doncic, bu sezon Lakers formasıyla 28 maçta 28.2 sayı, 8.1 ribaund ve 7.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Ancak playofflarda, özellikle Minnesota karşısındaki ilk turda, savunmada ciddi zorlandı.

Jaden McDaniels, Doncic tarafından savunulduğu pozisyonlarda %68.8 eFG yüzdesiyle oynadı.

Pierce, "Savunma bir zihniyet meselesidir. Ribaund almak, efor göstermek de öyle. Bu, kiloyla değil, mücadeleyle ilgili," dedi.

Doncic, Şubat ayında gerçekleşen takasla Lakers'a katılmış, sakatlığının ardından sezona hızlı bir dönüş yaparak triple-double'lar ve 45 sayılık performanslarla dikkat çekmişti.

Ancak Lakers'ın ilk turda elenmesi, yıldız oyuncunun savunma zaaflarını yeniden gündeme getirdi.

"Savunma yapmayı öğrenmesi gerekiyor. İzole edilip durmadan hedef haline gelmemeli. Sorun bu, kilosu değil," diyen Pierce, Lakers'ın sezon sonu planlamasında bu konunun belirleyici olacağını vurguladı.


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