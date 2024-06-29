Philippe Coutinho eski takımına geri dönüyor

Kulübü Aston Villa ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Philippe Coutinho'nun, Brezilya Ligi ekiplerinden eski takımı Vasco da Gama ile anlaştığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Philippe Coutinho eski takımına geri dönüyor
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29 Haziran 2024 19:10
Geçtiğimiz sezon Katar Ligi ekibi Al Duhail'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Premier Lig ekibi Aston Villa'da bulunan Philippe Coutinho'nun geleceği için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Globo'nun haberine göre; Coutinho'nun Aston Villa ile sözleşmesini feshetmesinin beklendiği ve altyapısından yetiştiği Brezilya Ligi ekibi Vasco da Gama'ya döneceği ileri sürüldü.

Haberde, 32 yaşındaki yıldız Coutinho'nun eski takımıyla görüşmelerinin ardından anlaşmaya vardığı ifade edildi.

BAŞKA TAKIMLARDA İLGİLENİYORDU

Yıldız oyuncuya Vasco da Gama dışında Gremio, Botafogo, Fluminense gibi takımların da ilgilendiği ancak yıldız ismin Vasco da Gama'da karar kıldığı dile getirildi. Coutinho'nun eski kulübüne dönmek için ciddi bir maaş indirimini kabul ettiği de aktarıldı. 

SEZON PERFORMANSI 

Geride bıraktığımız sezon toplamda 24 maça çıkan Coutinho, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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