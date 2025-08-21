21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

PFDK'ya sevk edilen Nazillispor'da transferler sürüyor

Şike iddiası sebebiyle PFDK'ya sevk edilen Nazillispor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

calendar 21 Ağustos 2025 12:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ankaraspor'la 2023-2024 sezonunda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024 tarihinde oynadığı 0-0 biten maçta şike yapıldığı gerekçesiyle rakiple birlikte Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevkedilen Nazillispor'da diğer yandan transferler ve idari yapılanma da sürüyor.

Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 56'ncı maddesi uyarınca, "Müsabaka sonucunu etkilemesi" gerekçesiyle PFDK'ya verilen ve küme düşürme yaptırımı ile eski futbolcularının 1 yıla kadar, yöneticilerinin de ömür boyu men cezası alması ihtimali bulunan 3'üncü Lig'deki Nazillispor 6 takviye daha yaptı. Nazilli ekibi yeni transfer döneminde toplam 12 futbolcuyu renklerine bağladı.

 Siyah-beyazı kulüp, Kapaklıspor'dan 20 yaşındaki orta saha Metin Barutçu, Artvin Hopaspor'dan 22 yaşındaki kaleci Yusufcan Kutlu, Kumluca Belediyespor'dan 25 yaşındaki sağ bek Abdulmelik Hanalp, 20 yaşındaki gurbetçi orta saha Berdan Yelken, 19 yaşındaki gurbetçi orta saha Burak Arslan, Başakşehir altyapısından 20 yaşındaki Eray Halidi ile altyapısında yetişen orta saha Emre Lale ile sözleşme imzaladı. Nazilli, daha önce Berk Kırkıcı, Mehmet Mert Pala, Yağız Efe Kaya, Özkan Arda Kurtuluş, Demir Özdemir ve Emirhan Esemen'i almıştı. Nazillispor'da asbaşkanlık görevine İsmail Poyraz Batur, genel menajerlige Ahmet Yüksel, altyapı koordinatörlüğüne Özgür Günendi getirildi.


TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
