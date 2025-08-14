14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

PFDK'den Fenerbahçe'ye 5.7 milyon liralık ceza

PFDK, "futbolun itibarını zedeleyici açıklamalar" nedeniyle Fenerbahçe'ye 2.7 milyon TL, Sertac Komsuoğlu'na ise 30 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezası verdi.

calendar 14 Ağustos 2025 19:41 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 20:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve yönetici Sertac Komsuoğlu hakkında kararını açıkladı.

Kurul, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik" açıklamalar gerekçesiyle sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 700 bin TL para cezası uygulanmasına hükmetti.

Aynı gerekçeyle Sertac Komsuoğlu'na 30 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezası verildi.

DİĞER CEZALAR

Disiplin kurulu; Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lira para cezasına hükmetti.


Gençlerbirliği yöneticisi Rıfat Songür, Kasımpaşa antrenörü Özgür Öçal, TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ile yöneticileri Celalettin Hakan Katırcı, Okay Tınkır ve Ali Kaya para cezası verilen isimler oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK ve Serikspor'a da para cezası verildi.

Eminevim Ümraniyespor futbolcusu Cebio Soukou ile İstanbulspor'lu oyuncu Alieu Cham ciddi faul sebebiyle, Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin ise ihraç öncesi rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti sebebiyle 2'şer müsabakadan men cezası aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
