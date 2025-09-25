25 Eylül
Lille-Brann
2-1
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-1
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
0-072'
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
3-178'
25 Eylül
Osasuna-Elche
1-047'
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ve 1. Lig'den birçok kulübe ve isme para cezaları verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.
 
TFF'nin açıklamasına göre farklı gerekçelerle Göztepe'ye 620 bin, Kocaelispor'a 220 bin ve Fenerbahçe'ye ise 160 bin lira cezası kesildi.
 
PFDK, ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Antalyaspor ve Kocaelispor'dan bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine hükmetti.
 
Kurul, Kasımpaşa formasını giyen Cafu'ya da Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 resmi müsabakadan men ve 53 bin 500 lira para cezası verdi.
 
Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'i 220 bin, Sakaryaspor'u 165 bin, Boluspor'u 110 bin ve Hatayspor'u ise 27 bin para cezasına çarptırdı.
 
Disiplin Kurulu, Bandırmaspor Kulübü Sportif Direktörü Oktay Karadağ'a, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı 20 bin lira para cezası uyguladı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
