Pereira: 'Bizi sevmeyenleri üzmeye devam edeceğiz'

Trabzonspor'da sakatlığının ardından sahalara dönen Joao Pereira, 1-1 biten Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Pereira açıklamasında; "Geri döndüğüm için gerçekten mutluyum. Maça iyi başlamadık, ilk yarıda oyuna iyi giremedik. 2. yarıda gol bulduk, birçok şans elde ettik ama maalesef sonrasında galibiyeti kaçıran taraf olduk." dedi.



Tecrübeli bek oyuncusu açıklamasında; "Asistler yapmaya çalışan, takıma yardımcı olmaya çalışan bir oyuncuyum. Bugün asist taçtan geldi, mutluyum. Bizi üstlerde, tepelerde görmek istemeyen bir kesim olduğunun farkındayız, onları üzmeye devam edeceğiz." dedi.



