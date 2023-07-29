Pendikspor yeni sol bekini açıkladı

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, son olarak TFF 3. Lig temsilcisi Alanya Kestelspor'dan sol bek Furkan Mehmet Doğan'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından "Ailemize hoş geldin Furkan Mehmet Doğan" başlığıyla yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz son olarak Alanya Kestelspor forması giyen genç sol bek Furkan Mehmet Doğan'ı renklerine bağladı." denildi.
Kulübün sosyal medya hesabından "Ailemize hoş geldin Furkan Mehmet Doğan" başlığıyla yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz son olarak Alanya Kestelspor forması giyen genç sol bek Furkan Mehmet Doğan'ı renklerine bağladı." denildi.