Pendikspor'un rakibi Sivasspor!

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak.



BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek.



Bu sezon ligde 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Pendikspor, 26 puanla 18. sırada yer alıyor.



Son dört lig maçında ikişer beraberlik ve galibiyet alan Sivasspor ise 34 puanla 8. sırada bulunuyor.





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