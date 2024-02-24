Pendikspor'un rakibi Sivasspor!

Pendikspor, Süper Lig'de pazar günü Sivasspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pendikspor'un rakibi Sivasspor!
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24 Şubat 2024 14:03
Son güncelleme 24 Şubat 2024 14:04
Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Bu sezon ligde 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Pendikspor, 26 puanla 18. sırada yer alıyor.

Son dört lig maçında ikişer beraberlik ve galibiyet alan Sivasspor ise 34 puanla 8. sırada bulunuyor.

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