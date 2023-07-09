Pendikspor, Tzavellas'ı açıkladı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Yunan futbolcu Tzavellas'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pendikspor'umuz, Yunanistan'ın AEK takımından tecrübeli stoper Georgios Tzavellas'ı renklerine bağladı." ifadeleri kullanıldı.
35 yaşındaki oyuncu, 2017-2021 yıllarında Alanyaspor'da da forma giymişti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pendikspor'umuz, Yunanistan'ın AEK takımından tecrübeli stoper Georgios Tzavellas'ı renklerine bağladı." ifadeleri kullanıldı.
35 yaşındaki oyuncu, 2017-2021 yıllarında Alanyaspor'da da forma giymişti.