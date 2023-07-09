Pendikspor, Tzavellas'ı açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Yunan futbolcu Georgios Tzavellas'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pendikspor, Tzavellas'ı açıkladı!
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09 Temmuz 2023 18:40
Son güncelleme 09 Temmuz 2023 18:50
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Yunan futbolcu Tzavellas'ı transfer etti.

 Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pendikspor'umuz, Yunanistan'ın AEK takımından tecrübeli stoper Georgios Tzavellas'ı renklerine bağladı." ifadeleri kullanıldı.

35 yaşındaki oyuncu, 2017-2021 yıllarında Alanyaspor'da da forma giymişti.

 
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