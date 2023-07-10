Pendikspor, Mehmet Kaan Türkmen'i kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Kepez Belediyespor forması giyen Mehmet Kaan Türkmen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Pendikspor, Mehmet Kaan Türkmen'i kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2023 17:51
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Kepez Belediyespor forması giyen forvet Mehmet Kaan Türkmen'i kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Erdem Canpolat, Tzavellas, Sequeira, Halil Akbunar, Emre Taşdemir ve Vukovic'i kadrosuna katan Pendikspor, forvet transferinde de mutlu sona ulaştı. Kırmızı-beyazlı ekip, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Kepez Belediyespor forması giyen Mehmet Kaan Türkmen'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Kepez Belediyespor formasıyla 31 maçta forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, 15 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery