Pendikspor, Hırvat futbolcu Josip Vukovic'i transfer etti!

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Hırvat futbolcu Josip Vukovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Pendikspor, Hırvat futbolcu Josip Vukovic'i transfer etti!
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09 Temmuz 2023 20:49
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Hırvat orta saha Josip Vukovic'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pendikspor'umuz, son olarak Hajduk Split forması giyen orta saha Josip Vukovic'i renklerine bağladı." denildi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek İstanbul temsilcisi, Georgios Tzavellas, Halil Akbunar, Emre Taşdemir ve Nuno Sequeira ile sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

 

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