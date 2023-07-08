Pendikspor, Halil Akbunar'ı transfer etti

Gelecek sezon ilk 10'u hedefleyen Pendikspor, Halil Akbunar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Pendikspor, Halil Akbunar'ı transfer etti
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08 Temmuz 2023 23:19
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, sağ kanat oyuncusu Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Halil Akbunar Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz Eyüpspor'dan Halil Akbunar'ı renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Halil Akbunar." ifadeleri kullanıldı.

Pendikspor, Akbunar'ın yanı sıra Galatasaray'dan ayrılan Emre Taşdemir ile Portekiz'in Braga takımında forma giyen sol bek Nuno Sequeira'yı renklerine bağladığını duyurmuştu.

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