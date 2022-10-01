Pendikspor, Göztepe'yi çok rahat geçti

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor, evinde ağırladığı Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pendikspor, Göztepe'yi çok rahat geçti
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01 Ekim 2022 15:31
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Osman Özköylü'nün ekibi Pendikspor ile Ekrem Dağ'ın yönetimindeki Göztepe karşı karşıya geldi.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Pendikspor 3-0 kazanırken goller; 9. dakikada Adrien Regattin, 31 ve 66. dakikalarda ise Erdem Özgenç'den geldi. Konuk ekip Göztepe'de 45+3. dakikada Tuğbey Akgün kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla beraber Pendikspor ligdeki puanını 12'ye yükseltirken, yeni teknik direktörü Ekrem Dağ yönetimindeki ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Göztepe 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor deplasmanda Denizlispor'a konuk olurken, Göztepe haftayı bay geçecek.

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