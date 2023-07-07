Pendikspor'dan kaleci transferi!

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren kaleci Erdem Canpolat'ı kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Pendikspor'dan kaleci transferi!
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07 Temmuz 2023 21:17
Pendikspor, Kasımpaşa'nın file bekçisi Erdem Canpolat'ı transfer etti.

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Tzavellas, Welinton, Emre Taşdemir gibi isimleri kadrosuna katıp, Halil Akbunar'ı kiralayan İstanbul ekibi, kaleci bölgesini Erdem Canpolat ile güçlendirdi.

Kasımpaşa geçtiğimiz sezon 11 maçta görev alan Erdem Canpolat'ın sezon sonunda sona eren sözleşmesini yenilememişti.

Erdem Canpolat'ın Pendikspor'a transferi önümüzdeki günlerde resmen açıklanacak.
 
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