Pendikspor'da Thuram'a yeni sözleşme

Pendikspor, santrfor Thuram'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pendikspor'da Thuram'a yeni sözleşme
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31 Temmuz 2023 22:40
Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, santrfor Rogerio Thuram'ın sözleşmesini uzattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Süper Lig'e yükselmemizde büyük katkıları olan Rogerio Thuram'ın sözleşmesi bir yıl uzatılmıştır." denildi.

Geçen sezon 1. Lig'de 26 maça çıkan 32 yaşındaki Brezilyalı santrfor, 10 kez fileleri havalandırdı.

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