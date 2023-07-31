Pendikspor'da Thuram'a yeni sözleşme

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, santrfor Rogerio Thuram'ın sözleşmesini uzattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Süper Lig'e yükselmemizde büyük katkıları olan Rogerio Thuram'ın sözleşmesi bir yıl uzatılmıştır." denildi.
Geçen sezon 1. Lig'de 26 maça çıkan 32 yaşındaki Brezilyalı santrfor, 10 kez fileleri havalandırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Süper Lig'e yükselmemizde büyük katkıları olan Rogerio Thuram'ın sözleşmesi bir yıl uzatılmıştır." denildi.
Geçen sezon 1. Lig'de 26 maça çıkan 32 yaşındaki Brezilyalı santrfor, 10 kez fileleri havalandırdı.