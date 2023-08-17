Pendikspor anlaştı: Alpaslan Öztürk

Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı.

, Fotoğraf; AA
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Pendikspor anlaştı: Alpaslan Öztürk
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17 Ağustos 2023 18:00
Hatayspor karşısında aldığı 5-1'lik yenilgiyle Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Pendikspor, transfer çalışmalarına hız verdi.

İstanbul temsilcisi, Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın 2021 yazında Göztepe'den kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. Pendikspor, Alpaslan'ın sözleşmesini feshetmesinin ardından deneyimli futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacak.

Alpaslan Öztürk, geçen sezonu da kiralık olarak 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da geçirmişti.

Galatasaray forması altında 16 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı. 

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