Pendikspor'a Trabzonspor'dan transfer!

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Trabzonspor forması giyen Serkan Asan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Pendikspor'a Trabzonspor'dan transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ağustos 2023 20:46
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor yeni transferini açıklamaya hazırlanıyor. 

Kırmızı-beyazlı ekip, Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu Serkan Asan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 

Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosuna yer almayan Serkan Asan'ın kısa süre içerisinde Pendikspor'a transferinin açıklanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI 

Kariyerinde 109 karşılaşmaya çıkan Serkan Asan 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery