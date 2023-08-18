Pendikspor'a Trabzonspor'dan transfer!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor yeni transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu Serkan Asan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosuna yer almayan Serkan Asan'ın kısa süre içerisinde Pendikspor'a transferinin açıklanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Kariyerinde 109 karşılaşmaya çıkan Serkan Asan 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Kırmızı-beyazlı ekip, Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu Serkan Asan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosuna yer almayan Serkan Asan'ın kısa süre içerisinde Pendikspor'a transferinin açıklanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Kariyerinde 109 karşılaşmaya çıkan Serkan Asan 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.