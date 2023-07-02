Pendikspor, 3. Lig'den transfer yapıyor

TFF 3'üncü Lig'de şampiyon olacak kadro oluşturmak için transfer arayışlarını sürdüren Karşıyaka'nın altyapı patentli genç futbolcusu Mustafa Durgun'a Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor talip oldu.



Mustafa Durgun'u sezon içinde takip eden Pendikspor'un İzmir ekibine transfer için 3 milyon TL bonservis önerdiği, yeşil-kırmızılıların ise 7 milyon TL talep ettiği öğrenildi.



Forvet, sağ kanat ve ofansif orta saha olarak görev yapıp, geçen sezon 3'ü ilk 11'de 11 maçta toplam 218 dakika süre alan 19 yaşındaki futbolcu, az dakika bulmasına rağmen 2 gol attı.



Eylül 2018'de Gaziemir FK'da keşfedilerek Karşıyaka altyapısına kazandırılan Moldova doğumlu Mustafa Durgun, 2021'de profesyonel yapılıp 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yeni sezonda değişen statü gereği 3'üncü Lig'de ilk 11'de 22 yaş ve altında 2 futbolcuya görev vermek zorunda olan Karşıyaka, Mustafa'yı satmazsa kadroda değerlendirecek.





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