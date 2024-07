New Orleans Pelicans'ın, yıldız oyuncusu Brandon Ingram'ı takas etme girişimlerine yakın zamanda hız kazandırdığı iddia edildi.



NBA'den Marc Stein, The Stein Line'da Ingram'ın umduğu sözleşme uzatma koşullarını sunmayan Pelicans'ın, aynı zamanda kendisi için takas seçeneklerini araştırdığını bildirdi.



Stein ayrıca, Sacramento Kings'in Kevin Huerter ve Harrison Barnes'ı içeren muhtemel bir anlaşmanın parçası olarak, Ingram takasının "olasılığını ve uygunluğunu araştırdığını" da sözlerine ekledi.



FOX40 Sacramento'dan Sean Cunningham geçtiğimiz hafta, Pelicans ve Kings'in, geçtiğimiz sezon New Orleans formasıyla 64 maçta 20,8 sayı, 5,1 ribaund ve 5,7 asist ortalamaları yakalayan Ingram için potansiyel bir takas üzerine görüşmelerde bulunduğunu bildirmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU