  •  
    "Garry kılını kıpırdatırsa G.Saray bugün kazanır"
  •  
    F.Bahçe yönetiminden derbi öncesi Yanal planı
  •  
    "F.Bahçe'ye karşı büyük psikolojik üstünlük var"
  •  
    Koeman'ın derbi hedefi, "Kazan, birinci adam ol"
  •  
    Terim'in derbi formülü Fenerbahçeli BİR isim...

Pektemek'e mesaj; 'Formayı istediğini göster

Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta Rizespor ile oynadığı karşılaşmada attığı gollerle yıldızını parlatan Mustafa Pektemek'e Şenol Güneş'ten güvenoyu geldi.

Pektemek'e mesaj; 'Formayı istediğini göster
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2018 12:16
Beşiktaş bu sezon en büyük sorunu forvet hattında yaşıyor, teknik direktörü Şenol Güneş her hafta bir golcüsüne sarılıyor...

Son olarak Mustafa Pektemek patlama yaptı, tecrübeli oyuncu son Rize maçında attığı iki güzel golle kilidi açtı. Aylar sonra küllerinden doğan Pektemek, idmanlardaki hırslı görüntüsüyle de Vagner Love'un bir adım önüne geçti.

Şenol hoca kesin kararını vermese de Başakşehir deplasmanında Mustafa Pektemek ile başlamayı planlıyor. Oyuncusuyla sürekli birebir görüşmeler yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Formayı ne kadar istediğini göster. Bu takımın birinci forveti olmak senin elinde. Takımın, hırsına ve atacağın gollere ihtiyacı var" diyerek onu motive ediyor.

BAŞAKŞEHİR'İ YAKINDAN TANIYOR

2016-2017 sezonunda Başakşehir'de kiralık oynayan ve oldukça iyi bir dönem geçiren Pektemek, yakından tanıdığı Turuncu-Lacivertli ekibi yıkmaya çalışacak. Şenol hoca, kanat oyuncuları Lens ve Babel'den de sık sık ceza sahasına girip, gol aramalarını istedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için