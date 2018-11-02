Pektemek'e mesaj; 'Formayı istediğini göster

BAŞAKŞEHİR'İ YAKINDAN TANIYOR

Beşiktaş bu sezon en büyük sorunu forvet hattında yaşıyor, teknik direktörü Şenol Güneş her hafta bir golcüsüne sarılıyor...Son olarak Mustafa Pektemek patlama yaptı, tecrübeli oyuncu son Rize maçında attığı iki güzel golle kilidi açtı. Aylar sonra küllerinden doğan Pektemek, idmanlardaki hırslı görüntüsüyle de Vagner Love'un bir adım önüne geçti.Şenol hoca kesin kararını vermese de Başakşehir deplasmanında Mustafa Pektemek ile başlamayı planlıyor. Oyuncusuyla sürekli birebir görüşmeler yapan tecrübeli çalıştırıcı,diyerek onu motive ediyor.2016-2017 sezonunda Başakşehir'de kiralık oynayan ve oldukça iyi bir dönem geçiren Pektemek, yakından tanıdığı Turuncu-Lacivertli ekibi yıkmaya çalışacak. Şenol hoca, kanat oyuncuları Lens ve Babel'den de sık sık ceza sahasına girip, gol aramalarını istedi.