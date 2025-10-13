13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Paulius Motiejunas: "NBA'in teklifleri basketbol yararına değil"

EuroLeague CEO'su Paulius Motiejunas, NBA ile yapılan görüşmeler hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.

calendar 13 Ekim 2025 12:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paulius Motiejunas: 'NBA'in teklifleri basketbol yararına değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



EuroLeague CEO'su Paulius Motiejunas, NBA ile yapılan görüşmeler hakkında konuştu.

NBA'in olası gelişi, Avrupa basketbolunun gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Son olarak NBA, EuroLeague ve FIBA, İsviçre'nin Cenevre kentinde 'olası bir iş birliği' için bir araya gelmişlerdi.

EuroLeague CEO'su Paulius Motiejunas, İspanya kaynaklı AS gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Litvanyalı yönetici, NBA ile yürüttükleri görüşmelere dair bilgi verdi.


Motiejunas, NBA'in 'elinde sihirli değnekle geleceğine' inanmadıklarını söyledi:

"NBA'in gelip bize kimsenin bilmediği sihirli bir formül sunacağına ve bizim de 'vay canına, bunu bilmiyorduk' diyeceğimize inanmıyoruz. Mesele bu değil. Biz kendi pazarımızı biliyoruz. ABD ve Avrupa birbirinden tamamen farklı. Tabii biz de Avrupa basketbolunun büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz ve bu potansiyelin tamamını değerlendirmek istiyoruz."

Paulius Motiejunas, ayrıca NBA'in sunduğu bazı tekliflerin 'EuroLeague kulüpleri tarafından kabul edilmediğini' ifade etti:

"EuroLeague 25 senedir burada, 25 senede kendi ürünümüzü oluşturduk ve geliştirdik. İşlerin nasıl yürüyeceğini biliyoruz. Hep söylediğim gibi oturup konuşmaktan mutluyuz ama herkesin her konuda net olması lazım. Açıkçası NBA'in planının ne olduğunu bilmiyorum, biz de herkes gibi sadece çıkan haberleri okuyoruz. 2027'de gelecekler, 2028'de gelecekler, Avrupa'da şu kadar potansiyel var… Evet, bunun farkındayız. Birkaç kez görüştük ve üzgünüm ama sundukları teklifler, basketbolun yararına değil. EuroLeague'in 13 hissedar kulübü var ve biz, bu kulüplerin çıkarını savunmakla yükümlüyüz. NBA'in sunduğu teklifleri kulüplerimiz kabul etmedi. Konuşmaya devam etmemiz lazım ama bunun için daha çok detay öğrenmemiz gerekiyor. Bizim yaklaşımımız 'birinin gelip bize işlerin nasıl yürüyeceğini anlatmasını beklemek' olmayacak. Bizim bir yolumuz var ve bu yolu takip ediyoruz. Birileri gelip bu yolda bize katılacağını ve yardım edeceğini söylerse oturup konuşuruz. Yine de 'şu kadar takım kalıyor, şu kadar takım gidiyor. En iyi olduğunu düşündüğümüz takımları seçtik' demeye hazır değiliz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
