Paulius Motiejunas: 'NBA'in teklifleri basketbol yararına değil'

EuroLeague CEO'su Paulius Motiejunas, NBA ile yapılan görüşmeler hakkında konuştu.NBA'in olası gelişi, Avrupa basketbolunun gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Son olarak NBA, EuroLeague ve FIBA, İsviçre'nin Cenevre kentinde 'olası bir iş birliği' için bir araya gelmişlerdi.EuroLeague CEO'su Paulius Motiejunas, İspanya kaynaklı AS gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Litvanyalı yönetici, NBA ile yürüttükleri görüşmelere dair bilgi verdi."NBA'in gelip bize kimsenin bilmediği sihirli bir formül sunacağına ve bizim de 'vay canına, bunu bilmiyorduk' diyeceğimize inanmıyoruz. Mesele bu değil. Biz kendi pazarımızı biliyoruz. ABD ve Avrupa birbirinden tamamen farklı. Tabii biz de Avrupa basketbolunun büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz ve bu potansiyelin tamamını değerlendirmek istiyoruz.""EuroLeague 25 senedir burada, 25 senede kendi ürünümüzü oluşturduk ve geliştirdik. İşlerin nasıl yürüyeceğini biliyoruz. Hep söylediğim gibi oturup konuşmaktan mutluyuz ama herkesin her konuda net olması lazım. Açıkçası NBA'in planının ne olduğunu bilmiyorum, biz de herkes gibi sadece çıkan haberleri okuyoruz. 2027'de gelecekler, 2028'de gelecekler, Avrupa'da şu kadar potansiyel var… Evet, bunun farkındayız. Birkaç kez görüştük ve üzgünüm ama sundukları teklifler, basketbolun yararına değil. EuroLeague'in 13 hissedar kulübü var ve biz, bu kulüplerin çıkarını savunmakla yükümlüyüz. NBA'in sunduğu teklifleri kulüplerimiz kabul etmedi. Konuşmaya devam etmemiz lazım ama bunun için daha çok detay öğrenmemiz gerekiyor. Bizim yaklaşımımız 'birinin gelip bize işlerin nasıl yürüyeceğini anlatmasını beklemek' olmayacak. Bizim bir yolumuz var ve bu yolu takip ediyoruz. Birileri gelip bu yolda bize katılacağını ve yardım edeceğini söylerse oturup konuşuruz. Yine de 'şu kadar takım kalıyor, şu kadar takım gidiyor. En iyi olduğunu düşündüğümüz takımları seçtik' demeye hazır değiliz."