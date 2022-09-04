Paulinho'dan Galatasaray açıklaması

Bayer Leverkusenli Paulinho, Galatasaray iddialarını sosyal medya üzerinden yalanladı.



DAZN'ın haberine göre; Galatasaray, Paulinho ile anlaşma sağladı. Bayer Leverkusen ile olan görüşmelerin ise sürdüğü belirtildi.



Paulinho, bu haberin atıldığı tweet'e cevap olarak; "Böyle bir şey yok. Hayır" yazdı.



2018'DEN BU YANA LEVERKUSEN'DE OYNUYOR



15 Temmuz 2000 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya gelen Paulinho profesyonel futbol kariyerine altyapısından çıktığı Vasco da Gama'da start verdi. 22 yaşındaki oyuncu, 2018 yılından bu yana Bayer Leverkusen'in başarısı için ter döküyor. Futbolcu, sol açık, sağ açık ve 10 numarada oynayabiliyor.





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