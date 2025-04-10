San Antonio Spurs forması giyen Chris Paul, geleceğiyle ilgili kararını ailesiyle yapacağı görüşmelerin belirleyeceğini açıkladı.



"Kariyerinizin sizi nereye götüreceğini asla bilemezsiniz. San Antonio'da olacağımı hiç hayal etmezdim. Buradaki bağlantılar hayat boyu sürecek."



Sezon sonunda serbest kalacak olan Paul, ilerleyen yaşı nedeniyle basketbolu bırakma ihtimalini değerlendiriyor. Takım arkadaşı Harrison Barnes ise tecrübeli oyun kurucunun devam etmesini istiyor:



"İlk günden beri onu ikna etmeye çalışıyorum. Umarım bu onun son sezonu olmaz."



Paul bu sezon 80 maçta ortalama 8.9 sayı, 7.5 asist ve 3.6 ribaunt üretti.



