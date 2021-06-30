'Patrick Vieira, Fenerbahçe'yi reddetti'

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için birçok isim gündeme gelirken; Patrick Vieira ile görüşüldüğü öne sürüldü.



Fransız basınına göre, Daha önce Manchester City U23, New York City ve Nice takımlarını çalıştıran 45 yaşındaki Patrick Vieira gündemine geldi. Ancak Patrick Vieira'nın Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdiği belirtildi.



Öte yandan Patrick Vieira'nın Lille'i de geri çevirdiği ve Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile anlaştığı vurgulandı.



