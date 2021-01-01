Patrick Beverley, en az 3-4 hafta yok!

LA Clippers, guard oyuncusu Patrick Beverley'nin sol elindeki kırık bir kemik nedeniyle ameliyat olduktan sonra en az üç ila dört hafta kaçıracağını açıkladı.



Sakatlık, Perşembe günü Phoenix Suns karşısında alınan 113-103'lük galibiyetin dördüncü çeyreğinde meydana gelmişti.



Beverley, diz ağrısı nedeniyle bu sezonun başlarında 12 maç kaçırmak da dahil olmak üzere, Clippers'taki dört yıllık görev süresi boyunca sağlıklı kalmakta zorluk yaşıyordu.



32 yaşındaki oyuncu, bu sezon oynadığı 31 maçta 8.0 sayı ve 2.1 asist ortalamalarına sahip.



