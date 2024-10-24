Miami Heat, Kaseya Center'da sezonu Orlando Magic'e karşı açtığı maçta, Pat Riley Sahasını tanıttı.



Takımın başkanı Riley, geçtiğimiz gece Heat'in kendisinin onuruna adadığı sahada taraftarlara ve organizasyona teşekkür etti.



Dwyane Wade, Goran Dragic, Mike Miller ve Jamal Mashburn gibi birçok eski oyuncunun katıldığı kutlamada birçok kişi, Riley'e takdirlerini sundu.



Sahaya Riley'nin adının verilmesi fikrinin, Heat genel menajeri Micky Arison tarafından geçtiğimiz Eylül ayında ortaya atıldığı kaydedilmişti.



Riley, 1995'te Miami'ye koç ve takım başkanı olmak için gelmiş, ilki 2003'te, ardından tekrar ve kesin olarak 2008'de olmak üzere iki kez koçluktan çekilmişti.



Miami'yi 2006'da ilk şampiyonluğuna taşıyan Riley, koçluğu son kez bıraktığında kendisinin rolüne bu sezon 17. yılına giren Erik Spoelstra'yı terfi ettirmişti.



