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Pascal Siakam, 2 hafta içinde dönebilir

Toronto Raptors forveti Pascal Siakam'ın önümüzdeki iki hafta içinde sezondaki ilk maçında oynayabileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors forveti Pascal Siakam'ın önümüzdeki iki hafta içinde sezondaki ilk maçında oynayabileceği bildirildi.

Omuz sakatlığından iyileşmekte olan Siakam'ın, Kasım ayı ortasında sezondaki ilk maçına çıkabileceği söylendi.

Siakam'ın menajeri Todd Ramasar'a göre Raptors forveti, önümüzdeki iki hafta içinde bu sezon ilk kez forma giyebilecek.

Geçtiğimiz Haziran ayında sol omzundan ameliyat geçiren Siakam'ın kadroda bulunmamasına rağmen sezona harika bir başlangıç yapan ve üst üste dört galibiyet almış olan Raptors ekibi, 5-3'lük derecesi ile Doğu'da altıncı sırada yer alıyor.


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