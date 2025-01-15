Partizan deplasmanda ASVEL'i darmadağın etti: 31 sayı fark

THY EuroLeague'in 21. haftasında Partizan deplasmanda ASVEL'i 93-62 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Partizan deplasmanda ASVEL'i darmadağın etti: 31 sayı fark
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15 Ocak 2025 01:30
Son güncelleme 15 Ocak 2025 01:40
THY EuroLeague'in 21. haftasında Partizan deplasmanda ASVEL'i 93-62 mağlup etti.

Bu sonuçla Partizan, ligdeki 21. maçında 10. kez sahadan galip ayrıldı. Sırp temsilcisi, çift maç haftasının ikinci ayağında Olimpia Milano'ya konuk olacak.

Ligdeki 21. maçında 12. yenilgisini alan ASVEL ise ALBA Berlin'i ağırlayacak.

ASVEL'de Melvin Ajinca 14 sayı, Shaquille Harrison 9 sayı, Paris Lee 8 sayı, Theo Maledon 7 sayıyla mücadele ederken,

Partizan'da ise Tyrique Jones 22 sayı 3 ribaunt 4 top çalma, Iffe Lundberg 18 sayı 4 asist, Sterling Brown 16 sayı 4 asist, Brandon Davies 11 sayı 3 ribaunt ile oynadı.

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