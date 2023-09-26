San Antonio Spurs efsanesi Tony Parker, Spurs ekibinin eski Miami Heat süperstarları LeBron James veya Dwyane Wade'e neden asla 'trash-talk' yapmadığını açıkladı.



Parker, kadrosunda James ve Wade'in yer almasından dolayı Heat'e hak ettiği saygıyı göstermesi gerektiğini düşündüğü için, karşılıklı oynadıkları Final serilerinde 'trash-talk' yapmak gibi bir yola başvurmadığını dile getirdi:



"Neden trash-talk yapmıyorduk biliyor musun? Çünkü sana (Wade'e söylüyor) saygımız büyüktü, LeBron'a da aynı şekilde. Bu yüzden asla trash-talk yapmadım. Sana saygı duyardım ve belli miktarda bir korkum da olurdu. Soyunma odasında da bunu hep konuşurduk. Rakiplerimizen gerekli miktarda korkar ve takım arkadaşlarımla rakiplerimize de her zaman saygı duyardım."



Parker, Spurs'ün 2013 NBA Finalleri'nde elendiği Heat'ten intikamını aldığı 2014 NBA Finalleri'nde 18.0 sayı ve 4.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



