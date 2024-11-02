Paris Saint-Germain evinde hata yapmadı

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Paris Saint-Germain, konuk ettiği Lens'i 1-0 mağlup etti. Bu sezon yoluna yenilgisiz devam eden PSG, liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Paris Saint-Germain evinde hata yapmadı
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02 Kasım 2024 21:02
Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Paris Saint-Germain, Lens'i konuk etti. 

Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. 

PSG'ye galibiyeti getiren golü 4. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. 

Öte yandan Lens'te Abdukodir Khusanov 59. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Bu sezon yoluna yenilgisiz devam eden PSG, 26 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Lens ise 14 puanda kaldı. 

Ligue 1'de bir sonraki hafta PSG, Angers'e konuk olacak. Lens ise Nantes'i konuk edecek.
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