Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Paris Saint-Germain, Lens'i konuk etti.



Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.



PSG'ye galibiyeti getiren golü 4. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.



Öte yandan Lens'te Abdukodir Khusanov 59. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sezon yoluna yenilgisiz devam eden PSG, 26 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Lens ise 14 puanda kaldı.



Ligue 1'de bir sonraki hafta PSG, Angers'e konuk olacak. Lens ise Nantes'i konuk edecek.