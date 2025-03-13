Paris'in düşüşü durmuyor; üst üste 3. yenilgi

Paris, Zalgiris Kaunas'a da mağlup oldu ve üst üste 3. yenilgisini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Paris'in düşüşü durmuyor; üst üste 3. yenilgi
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13 Mart 2025 23:41
THY EuroLeague'in 29. haftasında Zalgiris Kaunas ile Paris Basketbol karşı karşıya geldi. Zalgirio Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Zalgiris Kaunas 83-81'lik skorla kazandı.

Zalgiris Kaunas'ta Ignas Brazdeikis 16 sayı, Sylvain Francisco 15 sayı 6 ribaund 8 asist, Edgaras Ulanovas 12 sayı ile oynadı.

Paris'te TJ Shorts'un 21, Nadir Hifi'nin 17, Mikael Jantunen'in 17 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Son 5 maçta 3. galibiyetine ulaşan Zalgiris, 14. galibiyetini elde etti. Üst üste 3. yenilgisini alan Paris, 13. kez mağlup oldu.

Zalgiris, gelecek hafta Barcelona'ya konuk olacak. Paris ise Milano'yu ağırlayacağı maçta kötü serisini kırmaya çalışacak.

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