Paris 2024'te 36 sığınmacı sporcu mücadele edecek

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı adına 11 ülkeden 36 sporcu 12 branşta mücadele edecek.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yapılan açıklamaya göre 36 atletten oluşan Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı; yüzme, atletizm, badminton, boks, break dans, kano (slalom ve sprint), bisiklet (yol), judo, atıcılık, tekvando, halter ve güreş olmak üzere 12 branşta yarışacak.



Paris'te yarışacak Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı şu atletlerden oluşuyor:



Farida Abaroge (Etiyopya) - Atletizm



Omid Ahmadisafa (İran) - Boks



Yahya Al Ghotany (Suriye) - Tekvando



Mohammad Amin Alsalami (Suriye) - Atletizm



Amir Ansari (İran) - Bisiklet



Arap Sibghatullah (Afganistan) - Judo



Matin Balsini (İran) - Yüzme



Mahboubeh Barbari Yharfi (İran) - Judo



Edilio Centeno Nieves (Venezuela) - Atıcılık



Muna Dahouk (Suriye) - Judo



Jamal Abdelmaji (Sudan) - Atletizm



Saeid Fazloula (İran) - Kano



Tachlowini Gabriyesos (Eritre) - Atletizm



Eyeru Gebru (Etiyopya)- Bisiklet



Yekta Jamali Galeh (İran) - Halter



Fernando Dayan Jorge Enriquez (Küba) - Kano



Dorian Keletela (Kongo) - Atletizm



Adnan Khankan (Suriye) - Judo



Perina Lokure (Güney Sudan) - Atletizm



Iman Mahdavi (İran) - Güreş



Farzad Mansouri (Afganistan) - Tekvando



Alaa Maso (Suriye) - Yüzme



Kasra Mehdipournejad (İran) - Tekvando



Cindy Ngamba (Kamerun) - Boks



Dina Pouryounes Langeroudi (İran) - Tekvando



Mohammad Rashnonezhad (İran) - Judo



Amir Rezanejad Hassanjani (İran) - Kano



Ramiro Mora (Küba) - Halter



Nigara Shaheen (Afganistan) - Judo



Luna Solomon (Eritre) - Atıcılık



Saman Soltani (İran) - Kano



Musa Suliman (Sudan) - Atletizm



Manizha Talash (Afganistan) - Break Dans



Hadi Tiranvalipour (İran) - Tekvando



Jamal Valizadeh (İran) - Güreş



Dorsa Yavarivafa (İran) - Badminton





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