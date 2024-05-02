Paris 2024'te 36 sığınmacı sporcu mücadele edecek

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı adına 11 ülkeden 36 sporcu 12 branşta mücadele edecek.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yapılan açıklamaya göre 36 atletten oluşan Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı; yüzme, atletizm, badminton, boks, break dans, kano (slalom ve sprint), bisiklet (yol), judo, atıcılık, tekvando, halter ve güreş olmak üzere 12 branşta yarışacak.
Paris'te yarışacak Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı şu atletlerden oluşuyor:
Farida Abaroge (Etiyopya) - Atletizm
Omid Ahmadisafa (İran) - Boks
Yahya Al Ghotany (Suriye) - Tekvando
Mohammad Amin Alsalami (Suriye) - Atletizm
Amir Ansari (İran) - Bisiklet
Arap Sibghatullah (Afganistan) - Judo
Matin Balsini (İran) - Yüzme
Mahboubeh Barbari Yharfi (İran) - Judo
Edilio Centeno Nieves (Venezuela) - Atıcılık
Muna Dahouk (Suriye) - Judo
Jamal Abdelmaji (Sudan) - Atletizm
Saeid Fazloula (İran) - Kano
Tachlowini Gabriyesos (Eritre) - Atletizm
Eyeru Gebru (Etiyopya)- Bisiklet
Yekta Jamali Galeh (İran) - Halter
Fernando Dayan Jorge Enriquez (Küba) - Kano
Dorian Keletela (Kongo) - Atletizm
Adnan Khankan (Suriye) - Judo
Perina Lokure (Güney Sudan) - Atletizm
Iman Mahdavi (İran) - Güreş
Farzad Mansouri (Afganistan) - Tekvando
Alaa Maso (Suriye) - Yüzme
Kasra Mehdipournejad (İran) - Tekvando
Cindy Ngamba (Kamerun) - Boks
Dina Pouryounes Langeroudi (İran) - Tekvando
Mohammad Rashnonezhad (İran) - Judo
Amir Rezanejad Hassanjani (İran) - Kano
Ramiro Mora (Küba) - Halter
Nigara Shaheen (Afganistan) - Judo
Luna Solomon (Eritre) - Atıcılık
Saman Soltani (İran) - Kano
Musa Suliman (Sudan) - Atletizm
Manizha Talash (Afganistan) - Break Dans
Hadi Tiranvalipour (İran) - Tekvando
Jamal Valizadeh (İran) - Güreş
Dorsa Yavarivafa (İran) - Badminton
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yapılan açıklamaya göre 36 atletten oluşan Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı; yüzme, atletizm, badminton, boks, break dans, kano (slalom ve sprint), bisiklet (yol), judo, atıcılık, tekvando, halter ve güreş olmak üzere 12 branşta yarışacak.
Paris'te yarışacak Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı şu atletlerden oluşuyor:
Farida Abaroge (Etiyopya) - Atletizm
Omid Ahmadisafa (İran) - Boks
Yahya Al Ghotany (Suriye) - Tekvando
Mohammad Amin Alsalami (Suriye) - Atletizm
Amir Ansari (İran) - Bisiklet
Arap Sibghatullah (Afganistan) - Judo
Matin Balsini (İran) - Yüzme
Mahboubeh Barbari Yharfi (İran) - Judo
Edilio Centeno Nieves (Venezuela) - Atıcılık
Muna Dahouk (Suriye) - Judo
Jamal Abdelmaji (Sudan) - Atletizm
Saeid Fazloula (İran) - Kano
Tachlowini Gabriyesos (Eritre) - Atletizm
Eyeru Gebru (Etiyopya)- Bisiklet
Yekta Jamali Galeh (İran) - Halter
Fernando Dayan Jorge Enriquez (Küba) - Kano
Dorian Keletela (Kongo) - Atletizm
Adnan Khankan (Suriye) - Judo
Perina Lokure (Güney Sudan) - Atletizm
Iman Mahdavi (İran) - Güreş
Farzad Mansouri (Afganistan) - Tekvando
Alaa Maso (Suriye) - Yüzme
Kasra Mehdipournejad (İran) - Tekvando
Cindy Ngamba (Kamerun) - Boks
Dina Pouryounes Langeroudi (İran) - Tekvando
Mohammad Rashnonezhad (İran) - Judo
Amir Rezanejad Hassanjani (İran) - Kano
Ramiro Mora (Küba) - Halter
Nigara Shaheen (Afganistan) - Judo
Luna Solomon (Eritre) - Atıcılık
Saman Soltani (İran) - Kano
Musa Suliman (Sudan) - Atletizm
Manizha Talash (Afganistan) - Break Dans
Hadi Tiranvalipour (İran) - Tekvando
Jamal Valizadeh (İran) - Güreş
Dorsa Yavarivafa (İran) - Badminton
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